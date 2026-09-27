الجيش الإيراني: أمريكا قد تشن هجوما جديدا ومستعدون للمواجهة

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الأحد، إن الولايات المتحدة «قد تشن هجومًا جديدًا بسبب وضعها الإقليمي السيئ»، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران «مستعدة للمواجهة، وستلحق ضررًا أكبر بالولايات المتحدة».

من جهته، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن الحرب المفروضة على إيران لم تنتهِ بعد، داعيًا إلى ترسيخ ما وصفه بـ«النصر» والاستعداد لمواجهة أي ضربات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، اليوم الأحد، عن حاتمي، قوله إن الحرب تمر بمرحلة «حرجة ومصيرية»، مضيفًا أن القوات الإيرانية يجب أن تبقى على أهبة الاستعداد، في ظل «تلقي العدو ضربات قاسية»، وفق وصفه.

وذكر أن إيران لا تسعى إلى الخضوع لأي قوة، معتبرًا أن استمرار التهديدات ضد بلاده يعكس، بحسب وصفه، تراجعًا في قدرة خصومها على تحقيق أهدافهم.

وانتقد المسئول العسكري الإيراني مواقف الولايات المتحدة، متهمًا إياها بالسعي إلى إثارة اضطرابات داخل إيران ودفعها نحو حرب أهلية. وأكد أن «بلاده ستواجه أي محاولة لزعزعة استقرارها».

وفيما يتعلق بأمن المنطقة، حذر حاتمي من أن استمرار حالة عدم الاستقرار لن يقتصر على إيران، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بحرمانها من إمكانات التجارة والحركة في المنطقة.

ودعا دول الجوار إلى إعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن أمن المنطقة ينبغي أن تتولاه دولها، ومعتبرًا أن تحقيقه يستلزم، بحسب موقفه، إخراج الولايات المتحدة وإسرائيل من المنطقة.