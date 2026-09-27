إيران: لن نخفف شروطنا بعد رفض ترامب اقتراح لإعادة فتح مضيق هرمز

ذكرت إيران أنها تنتظر ردا أمريكيا حاسما بشأن اقتراح الـ7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، لكنها لن تخفف من شروطها بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه.

ونقلت شبكة إيريب الرسمية الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في وقت متأخر أمس السبت إن الجمهورية الإسلامية تعلم بتصريحات ترامب رغم أنها لم تتلق أي شيء من الوسيطين قطر وباكستان، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال عراقجي "أدلى الرئيس الأمريكي ببعض التصريحات الجيدة بالإضافة إلى العديد من التصريحات المتناقضة، التي للأسف نسمعها منه كثيرا".

وأضاف أن "حلا تفاوضيا" فقط يمكن أن يحل المأزق المتعلق بعنق الزجاجة في قطاع الطاقة العالمي.