حزمة أوروبية تتجاوز 700 مليون يورو للمتضررين من الأزمات حول العالم

يقدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 700 مليون يورو (797 مليون دولار) للنازحين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمتضررين من الأزمات حول العالم، وفقا لما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأعلنت عن هذا التمويل في رسالة عبر الفيديو أعدت لمهرجان "المواطن العالمي" في نيويورك، والذي ألغي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت فون دير لاين: "إن النزاعات والظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع تكاليف المعيشة تربك حياة الكثيرين حول العالم".

وستقدم الحزمة الجديدة، التي تبلغ قيمتها زهاء 710 ملايين يورو، الدعم للمجتمعات النازحة عبر أفريقيا، فضلا عن المجتمعات التي تستضيفهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكثيف المساعدات الطارئة للأشخاص المتضررين من الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وتحديدا، سيجري توجيه 380 مليون يورو إلى "الإجراءات المتعلقة بالهجرة" في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ووفقا للمفوضية الأوروبية، سيكون أحد المحاور الرئيسية حماية المهاجرين الأكثر ضعفا بوجه خاص، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، والاستجابة للنزوح.

كما سيتم تخصيص 5ر7 مليون يورو أخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الاستجابة لأزمة إيبولا وتعزيز الجاهزية على المدى الطويل.

توسيع المساعدات الإنسانية

وتم تخصيص 252 مليون يورو لدعم الأفراد والمجتمعات الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة بسبب عوامل مثل النزاعات، والنزوح، والأوبئة، والكوارث الطبيعية.

ولا تزال الموافقة النهائية على هذا التمويل من سلطة الميزانية المعنية قيد الانتظار. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يجري تخصيص 97 مليون يورو من هذا المبلغ للمساعدة في تلبية الحاجة المتزايدة للمساعدة الناجمة عن النزاعات، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والصدمات المناخية.

وسيذهب 103 ملايين يورو أخرى إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في فلسطين ولبنان، حيث تؤدي الأعمال العدائية المستمرة، والنزوح واسع النطاق، والضغوط الكبيرة على الخدمات الأساسية إلى حالة طوارئ إنسانية حادة، وفقا للمفوضية.

وفي أوكرانيا، سيجري تخصيص 52 مليون يورو لدعم المساعدات الإنسانية والجاهزية للطوارئ. ويدخل في ذلك تدابير الاستعداد لفصل الشتاء، والمأوى، والخدمات الأساسية، ومساعدات الطاقة الطارئة.