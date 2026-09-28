«عقود تداوي أزمات» تلخص قصة محمد الشناوي في 10 سنوات داخل الأهلي

على مدار أكثر من 10 سنوات، تحولت علاقة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالنادي من صفقة جديدة قادمة من بتروجت إلى واحدة من أكثر العلاقات استقرارًا في السنوات الأخيرة داخل القلعة الحمراء، بعدما واصل حارس المرمى المخضرم تجديد ارتباطه بالنادي، وصولًا إلى تمديد عقده حتى عام 2028.

البداية كانت في 10 يوليو 2016، عندما انضم الشناوي إلى الأهلي قادمًا من بتروجت، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات، ليستمر بموجبه مع الفريق حتى صيف 2021.

كان الشناوي من ناشئي الأهلي، ولعب للفريق الأول مباريات قليلة للغاية في 2007 تحت قيادة المدرب البرتغالي الأسطوري مانويل جوزيه، قبل أن يرحل حارس المرمى القادم من كفر الشيخ عن القلعة الحمراء ليتنقل بين أندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت.

صيف ساخن

تزامنت عودة الشناوي إلى جدران الأهلي في صيف 2016 مع العديد من الأحداث داخل الفريق، بعدما قرر مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر إقالة المدرب الهولندي مارتن يول، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد نتائج مخيبة حيث عجز الفريق عن تحقيق فوز وحيد في ثلاث مباريات، ثم خسارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك في برج العرب.

لم تكن بداية الشناوي مع الأهلي مجرد إضافة إلى قائمة حراس المرمى، بل كانت بداية لمسيرة سرعان ما فرض خلالها نفسه على حسابات الفريق، قبل أن يصبح مع مرور الوقت أحد أبرز عناصر التشكيل الأساسي، وقائدًا للفريق الذي حقق إنجازات ذهبية بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات في 2020 و2021 و2023 و2024، والفوز ببرونزية كأس العالم للأندية 3 مرات إضافة إلى ألقاب محلية عديدة في الدوري وكأس مصر، إضافة إلى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم (روسيا 2018)

أزمة عالمية

وبعد أربع سنوات من انضمامه، جاء موعد التجديد الأول، ففي 7 يوليو 2020، وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على كرة القدم المصرية والعالمية، أعلن الأهلي تمديد عقد محمد الشناوي حتى عام 2025، وكان القرار بمثابة استمرار للاستقرار بين الطرفين، بعدما أصبح الحارس جزءًا أساسيًا من مشروع الفريق.

ومع اقتراب نهاية العقد الجديد، لم تتوقف العلاقة عند هذا الحد بل أعلن الشناوي عبر تصريحات تليفزيونية في 29 مايو 2025 وسط احتفالات التتويج بلقب الدوري عن تجديد عقده مع النادي حتى 2027.

صدمة العميد

وبعد 16 شهرا، أعلن نادي الأهلي مساء الإثنين 28 سبتمبر عن تمديد التعاقد مع الشناوي حتى 2028، في توقيت شهد جدلًا حول تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وما أُثير بشأن التقليل من شأن الشناوي قبل مواجهة أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 ، مما دفع الأهلي لإصدار بيان شديد اللهجة يصف فيه تصريحات مدرب منتخب مصر بأنها غير مسؤولة، مشددا على رفض الإساءة لحارس مرماه وقائده.

وبالنظر إلى خط سير العقود بين الشناوي والأهلي، يتضح أنها لطالما عالجت أزمات فنية ونفسية مختلفة للطرفين بدء من صيف 2016 الساخن جدا إلى صدمة خسارة قائد الأهلي لمكانه الأساسي في الفريق خلال آخر موسمين، وضياع فرصة تاريخية عليه بالمشاركة في كأس العالم 2026، حيث جلس بديلا لزميله في النادي مصطفى شوبير، الذي شارك في 5 مباريات قبل الخروج أمام الأرجنتين من دور الـ16.