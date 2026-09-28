منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، عن تحديد ألوان قمصان الفريقين خلال اللقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب جنوب السودان بالطاقم الأبيض كاملًا.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر كل من مينا سامح، إداري المنتخب، ومحمود سليمان، مدير المهمات، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباراة.