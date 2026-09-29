إيطاليا تكتسح تركيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على نظيره التركي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب «يوزونجو يل أتاتورك» بمدينة بورصة التركية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح أليساندرو باستوني التسجيل لصالح المنتخب الإيطالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف دافيد فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وعزز مايكل كايودي تقدم الآزوري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا بثلاثية دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني، قلص باريش يلماز الفارق لصالح منتخب تركيا في الدقيقة 47، لكن إيطاليا ردت سريعًا عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 50، لتنتهي المباراة بفوز الآزوري 4-1.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما ظل منتخب تركيا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

وكان منتخب تركيا قد خسر أمام فرنسا بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، فيما تلقى المنتخب الإيطالي هزيمة أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى.