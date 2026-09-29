قال الفنان بسام رجب، إنه ابتعد عن الساحة الفنية لفترة قبل تقديم شخصية «مختار السندي» في مسلسل «علي كلاي» الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2026، لانشغاله بأمور أخرى، ولعدم إعجابه بالأدوار المعروضة عليه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، أنه لم يعد يسعى لمجرد العمل أو التواجد على الساحة خاصة مع رصيده الفني، ومؤكدًا أنه لم يعتزل حتى الآن.

وأشار إلى مشاركته في عدد من الأعمال قبل مسلسل «علي كلاي»، ومنها مسلسلي «ورد وشكولاته» و«لا ترد ولا تستبدل»، وغيرهم.

وعن مشاركته في مسلسل «علي كلاي» نوه رجب، إلى أنه قدّم شخصية جديدة وصفها بأنها «شرير بس بشكل آخر»، مؤكدا حرصه على قراءة السيناريو ودراسته، باعتبار أن «أهم حاجة للممثل إن هو يذكر كويس».

وعبر عن استمتاعه بالمشاركة في مسلسل «علي كلاي»، مع الفنان أحمد العوضي، والمخرج محمد عبد السلام.

وأجاب على التساؤلات حول أصعب مشهد قدّمه في المسلسل، قائلًا: «أنا بالنسبة لي مفيش مشهد سهل.. أي مشهد بعمله هو أصعب مشهد».