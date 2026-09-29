«الماعز» يحكي رحلة طفلة تبحث عن الحرية في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

شهد مسرح سيد درويش، مساء اليوم الاثنين، عرض الفيلم المصري العالمي «الماعز» للمخرجة إيلاريا بوريللي، ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، وبحضور منتجي الفيلم إسلام الدخاخني وأحمد الدخاخني، فيما أدار الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتناول اللقاء الذي أعقب العرض الرؤية الفنية والدرامية للفيلم، إلى جانب تفاصيل التجربة الإنتاجية والقضايا الإنسانية والاجتماعية التي يناقشها العمل، مع إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل وطرح التساؤلات حول أحداث الفيلم وصناعه.

وتدور أحداث «الماعز» حول الطفلة «هادية»، البالغة من العمر 11 عامًا، التي تواجه ظروفًا قاسية داخل قريتها، وتجد نفسها أمام الزواج من رجل مسن، قبل أن تقرر الهروب عبر الصحراء برفقة ماعز، في رحلة تبحث خلالها عن الأمان والحرية وبداية جديدة لحياتها.

ويقدم الفيلم معالجة درامية لعدد من القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال رحلة الطفلة ومواجهتها لواقعها ومحاولتها الوصول إلى مستقبل مختلف، مستندًا إلى تجربة تجمع بين البعد الإنساني والرؤية السينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم ميرا سورفينو، جون سافاج، عمرو سعد، سيد رجب، مايا طلام، نيللي كريم، جاسيكا حسام وألما فريدي، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في العمل.

وتواصل فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية تقديم عروض سينمائية متنوعة، مصحوبة بندوات ولقاءات مع صناع الأفلام والنقاد، بما يفتح مساحة للحوار حول التجارب السينمائية وما تطرحه من قضايا وأفكار.