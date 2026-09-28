أردوغان: عدم تمكن عباس من حضور الجمعية العامة مخز للإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدم تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء كلمته حضوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عائق التأشيرة "أمر مخزٍ باسم الإنسانية".

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، الاثنين، تطرق فيها إلى مشاركته في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك.

وأشار أردوغان إلى أنه ألقى للمرة الـ16 كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اليوم الثاني من الاجتماعات التي عقدت هذا العام تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإدارة التحول".

وأضاف: "الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، للأسف، لم يتمكن هذا العام أيضا من مخاطبة الجمعية العامة شخصيا بسبب عائق التأشيرة".

وأردف: "في الوقت الذي يجد فيه مجرمو الحرب الذين تفوح من كلماتهم رائحة الدماء منبراً لهم على منصة الأمم المتحدة لترديد أكاذيبهم، فإن عدم وجود السيد عباس هناك أمر مخزٍ باسم الإنسانية".

وغادر ممثلو نحو 70 دولة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو امتنعوا عن حضورها، احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة، على خلفية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة واستمرار الهجمات رغم وقف إطلاق النار، إلى جانب ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وهجماتها على سوريا ولبنان.

وأضاف الرئيس أردوغان: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن هذا الظلم يجرح الضمائر، وفي ذلك اليوم تحدثنا ليس فقط باسم شعبنا، وإنما أيضا باسم المظلومين الفلسطينيين والأبرياء اللبنانيين، ولن نتراجع عن ذلك".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في غزة والضفة الغربية كان على رأس جدول أعمال تركيا خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

وشدد على أن تركيا لن تغير موقفها أبدا حتى يُحاسب أمام القانون أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ومن أراقوا دماء 74 ألف فلسطيني في غزة، ومن نشروا الإرهاب في المنطقة من لبنان إلى سوريا، مؤكدا أنه سيواصل بشجاعة الجهر بالحق وقول الحقائق.

وأوضح أردوغان أنه قدم خلال كلمته أمام الجمعية العامة وصفة من خمس نقاط لنظام جديد يتميز بمزيد من العدالة والتمثيل والثقة والازدهار، وعبر عن آراء بلاده بشأن حل الحروب والصراعات في المنطقة، وخاصة فلسطين وروسيا وأوكرانيا وإيران.

وذكر أردوغان أن مبنى "البيت التركي" المقابل لمقر الأمم المتحدة كان مجددا مركزا للنشاط الدبلوماسي، مشيرا إلى استضافة عدد من رؤساء الدول والحكومات فيه خلال فترة وجوده في نيويورك.

وأضاف أنه عقد لقاءات ثنائية مع 17 رئيس دولة وحكومة، كما شارك بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع ضم الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أنه نقل خلال الاجتماع آراء تركيا بشأن إعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، كما عقد لقاءات مع أوساط الأعمال الأمريكية لبحث فرص الاستثمار في تركيا.

ولفت إلى مشاركته في برامج جمعت الجالية التركية والأمريكية والمسلمة في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تسهم الاتصالات والاجتماعات التي عقدت بمناسبة الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في تحقيق نتائج إيجابية لتركيا وشعبها.