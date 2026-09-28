ألمانيا تتهم روسيا باستغلال لقاء فاديفول ولافروف بأغراض دعائية

اتهمت الحكومة الألمانية روسيا بـ"استغلال" اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين لـ"أغراض دعائية".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين، بأن هناك محاولة لـ"استغلال هذا الاجتماع لأغراض دعائية"، وقال: "ندرك بالطبع، إذا جاز التعبير، القيمة الدعائية للقاء المباشر، والتي تستغلها روسيا من جانبها، وقد استغلتها بالفعل. ومع ذلك، أعتقد أنه كان من المبرر في هذه الحالة عقد لقاء مباشر، لتوضيح مواقفنا مرة أخرى".

وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، قد التقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف أول أمس السبت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واستغرق أول لقاء ثنائي يعقده الوزيران منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، 20 دقيقة.

وبحسب البيانات الألمانية، تناولت المحادثات ملف الحرب في أوكرانيا، إلى جانب مسألة العثور على طائرة مسيّرة مفخخة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج الألماني، وهي الحادثة التي تُحمّل الحكومة الألمانية القيادة الروسية المسئولية عنها، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي أعقاب اللقاء، صرح لافروف بأن المحادثات لم تسفر عن أي شيء جديد، مشيرا إلى أنه قال لوزير الخارجية الألماني: "كان بإمكانك ببساطة الاتصال بي هاتفيا والقول اقرأ بياني".

وفي تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني، صرّح فاديفول بأن روسيا "للأسف" لا تبدي في الوقت الراهن أي استعداد للدخول في موقف تفاوضي بناء.

وذكر لافروف أن ألمانيا هي من طلبت عقد اللقاء في "اللحظات الأخيرة" قبل يوم واحد من انعقاده، في حين رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا هي من بادرت بطلب الاجتماع.

وأضاف المتحدث أن فاديفول طرح أيضا قضية عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بناءً على طلب عدة دول أخرى.