الديزل يسجل ذروة قياسية في بريطانيا وسط تداعيات حرب إيران

قالت الجهة الرئيسية التي تمثل قطاع صناعة السيارات في بريطانيا، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن سعر وقود الديزل في محطات الوقود البريطانية سجل مستويات قياسية مرتفعة بسبب حرب إيران.

وتؤثر أسعار الديزل المرتفعة على سائقي السيارات، وتسهم في زيادة تكاليف النقل واللوجستيات لمجموعة واسعة من السلع، حيث يستخدم هذا الوقود على نطاق واسع في الصناعة والزراعة، وفق وكالة رويترز.



وقال سيمون وليامز، رئيس قسم السياسات في هيئة السيارات البريطانية، في البيان إن سعر لتر الديزل يبلغ الآن 199.18 بنس، وتكلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة الحجم تبلغ الآن ما يقرب من 110 جنيهات إسترلينية، بزيادة 31 جنيها إسترلينيا عما كانت عليه قبل بدء الصراع.

وتخطى السعر المسجل اليوم الاثنين أعلى مستوى قياسي سابق عند 199.09 بنس، والمسجل في يونيو 2022 إبان الاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأسعار الوقود أحد المحركات الرئيسية للتضخم في بريطانيا، وسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر في أغسطس، مما زاد الضغط على المستهلكين الذين يعانون أزمة طويلة الأمد في تكاليف المعيشة.

وصعدت أسعار الديزل العالمية إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب تقلص الطاقة التكريرية العالمية واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقفزت الأسعار مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية، مما سيجعل المستوردين الصافيين مثل المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى يبحثون عن بدائل قليلة.

وتراجعت طاقة تكرير النفط في بريطانيا إلى نحو مليون برميل يوميا موزعة على أربع مصاف عاملة، مقارنة مع 1.27 مليون برميل يوميا في ست مصاف خلال 2024، وذلك بعد إغلاق موقعين العام الماضي.

وجاء في أحدث إصدار من تقرير إحصاءات الطاقة في بريطانيا، أن واردات الديزل شكلت نحو 40 بالمئة من إجمالي وارداتها من المنتجات النفطية في 2025، واستحوذت الولايات المتحدة على 31 بالمئة من تلك الواردات.

وتستورد بريطانيا ما يقرب من 55 بالمئة من احتياجاتها من الديزل.