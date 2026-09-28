فريق برشلونة لكرة اليد في ضيافة مصر للطيران بالقاهرة

- رئيس مصر للطيران يلتقي نائب السفير الإسباني ووفد النادي.. وجولة داخل متحف الشركة للتعرف على تاريخ الناقل الوطني

استقبلت الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الاثنين، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفد فريق برشلونة لكرة اليد والجهاز الإداري وممثلين عن مجلس إدارة النادي الإسباني، وذلك على هامش مشاركة الفريق في منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «السوبر جلوب 2026»، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، وتشارك مصر للطيران في رعايتها.

وجاءت الزيارة، في إطار تفعيل الشراكة العالمية التي تجمع بين مصر للطيران ونادي برشلونة الإسباني، والتي تعكس التعاون بين قطاعي الطيران والرياضة، وتعزز جسور التواصل بين مصر وإسبانيا، بجانب دعم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر.

وكان في استقبال وفد برشلونة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، والسيدة كريستينا فرايل، نائب سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، وخوان سوليه، عضو مجلس إدارة نادي برشلونة، بحضور الطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وشهد اللقاء الترحيب ببعثة فريق برشلونة لكرة اليد، والتأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع بين الجانبين، باعتبارها نموذجًا للتعاون الدولي الذي يجمع بين الرياضة والطيران، ويفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع الجماهير في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

جولة داخل متحف مصر للطيران

وأجرى أعضاء فريق برشلونة لكرة اليد والجهاز الإداري وممثلو مجلس إدارة النادي، خلال الزيارة، جولة داخل متحف مصر للطيران، تعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الناقل الوطني ومسيرته الممتدة لنحو 95 عامًا، وما شهدته الشركة من مراحل تطور ونمو أسهمت في ترسيخ مكانتها كإحدى أعرق شركات الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

كما قدم وفد نادي برشلونة التهنئة لمصر للطيران بمناسبة حصولها على جائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» (The World’s Most Improved Airline) لعام 2026، وفقًا لتصنيف مؤسسة «Skytrax» العالمية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده الشركة وجهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز حضورها الدولي.

الشراكة تعزز حضور مصر للطيران عالميًا

من جانبه، رحب الطيار أحمد عادل بزيارة فريق برشلونة لكرة اليد إلى مقر مصر للطيران، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق الشراكة التي تجمع الناقل الوطني المصري بالنادي الإسباني العريق.

وقال إن الشراكة مع نادي برشلونة، بما يتمتع به من تاريخ رياضي عريق وقاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، تمثل امتدادًا لرؤية مصر للطيران الرامية إلى تعزيز حضور علامتها التجارية على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الجماهير من مختلف الثقافات.

وأكد عادل، اعتزاز مصر للطيران بكونها «شريك الطيران الرسمي الحصري» لفريق برشلونة لكرة اليد، مشيرًا إلى تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الفعاليات والمبادرات المشتركة التي تعزز أوجه التعاون بين الجانبين، وتسهم في مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

وفي ختام الزيارة، هنأ رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فريق برشلونة لكرة اليد بمناسبة بلوغه الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «السوبر جلوب 2026» المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا للفريق التوفيق في منافسات البطولة.

برشلونة يشيد بحفاوة الاستقبال

من جانبه، أعرب وفد نادي برشلونة عن سعادته بزيارة مقر مصر للطيران والتعرف عن قرب على تاريخ الناقل الوطني المصري، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

وأكد الوفد، أهمية الشراكة التي تجمع نادي برشلونة بمصر للطيران، وما توفره من فرص لتعزيز التواصل مع جماهير النادي في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية الشراكة العالمية الموقعة بين مصر للطيران ونادي برشلونة، والممتدة حتى نهاية موسم 2028/2029، والتي أصبحت بموجبها مصر للطيران «شريك الطيران الرسمي الحصري» لفريق كرة القدم الأول للرجال، وفريق كرة السلة، وفريق كرة اليد بنادي برشلونة.