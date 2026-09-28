مستوطنون يعتدون على منازل وممتلكات الفلسطينيين جنوبي الخليل

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اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، عدة مناطق في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، واعتدوا على منازل وممتلكات المواطنين، في إطار اعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "واد الرخيم" جنوب يطا، وألقوا الحجارة على منزل المواطن يوسف شناران، ما أدى إلى تحطيم بعض محتوياته، وفق وكالة سند.

وأضافت المصادر أن مستوطنين أقدموا على قطع وسرقة كابل كهربائي يغذي مسكن المواطن أحمد علي أعطيه في منطقة "حوارة" شرق يطا.

ونصب مستوطنون بوابة حديدية على الطريق الواصلة بين "خلة الحمص" و"اشكارة" جنوب يطا، وأعاقوا حركة المواطنين.

ونفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة المركز بمسافر يطا، ضمن سلسلة اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

وتشهد منطقة مسافر يطا، لا سيما التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الشرقية والجنوبية، اعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل "تخريب" الممتلكات وملاحقة المواطنين والاعتداء على مركباتهم ومصادر رزقهم.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بصورة لافتة مؤخرا، إذ وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 628 اعتداءً نفذها المستوطنون خلال أغسطس الماضي، ضمن 2030 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.