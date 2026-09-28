نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مقطع فيديو عبر حسابه على «إكس»، يظهر فيه مع زوجته خلال تدريب على إطلاق النار، بينما يدور بينهما حوار عن سياسة منح تراخيص السلاح التي يدافع عنها الوزير المتطرف.

وبدأ بن غفير الحوار مع زوجته بوصف اللقاء بأنه «موعد من نوع آخر»، وظهرت أمامهما صور لعدد من الشخصيات، أبرزها رئيس حركة حماس الأسبق يحيى السنوار، والحالي خليل الحية، ورئيس حزب الله السابق حسن نصر الله.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أشار بن غفير إلى إصدار 300 ألف رخصة سلاح خلال عام ونصف من ولايته، مضيفا أن الحصول على الرخصة ليس تلقائيا، بل يقتصر على من يستوفون المعايير المحددة. وذكر أن أكثر من 200 بلدة أضيفت إلى قائمة المناطق المؤهلة.

وتطرق الحوار إلى التدريب المطلوب لحاملي السلاح، إذ قال بن غفير إنه يجرى مرة كل عام ونصف. كما أكد أنه بدأ تعديل سياسة التراخيص فور توليه منصبه، معتبرا أن توسيع أهلية الحصول على السلاح يهدف إلى تعزيز «الأمن الشخصي».

وفي نهاية المقطع، قارن بن غفير بين حصيلة ولايته وما قال إنه عدد الرخص التي منحت في عهد سلفه، واصفا سياسته بأنها «ثورة حقيقية».

وتعود سياسة توسيع حمل السلاح الشخصي إلى ما بعد أحداث 7 أكتوبر، حين أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست تعديلات على شروط الحصول على التراخيص. ومع ارتفاع الطلبات، قال مسئولون أمام اللجنة في ديسمبر من العام نفسه إن عدد طلبات الترخيص تجاوز 300 ألف.