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ارتفع سعر صرف الدولار فى البنوك المحلية، فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، بما يتراوح بين 36 و39 قرشا، ليعاود الصعود أعلى مستوى 52 جنيها.

وارتفع سعر صرف العملة الخضراء فى بنك الأهلى، وبنك مصر بقيمة 36 قرشا، ليسجل 52.02 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، مقابل 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأمس.

كما ارتفع سعر صرف العملة الخضراء فى بنك الإسكندرية وبنك التجاري الدولي بقيمة 39 قرشا، ليسجل 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، مقابل 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الدولار فى بنك كريد أجريكول بقيمة 39 قرشا، ليسجل 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل 51.56 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف الدولار فى بنك قناة السويس بقيمة 25 قرشا، ليسجل 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، مقابل 51.80 جنيه للشراء، و51.90 للبيع.