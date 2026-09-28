هبطت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 135 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6100 جنيه، مقابل 6235 جنيها في نهاية تعاملات أمس، مع خسائر الأوقية فى الأسواق العالمية.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5228 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6971 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 1080 جنيها ليصل إلى 48800 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، هبط سعر الذهب، ليواكب انخفاض أسعر المعادن النفيسة الأخرى، بعدما أبقى الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز تكاليف الطاقة مرتفعة، وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وانخفض السعر الفوري للمعدن النفيس دون 4165 دولاراً للأوقية، كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وجاءت موجة البيع مدفوعة بارتفاع أسعار النفط في ظل عدم إحراز تقدم بشأن الممر الملاحي بعد المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة، فيما يدخل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن.

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر للدولار، إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكة، ما قلص جاذبية المعادن النفيسة.

تتجه أسعار الذهب إلى الانخفاض بنحو 6% هذا الشهر بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 لمواجهة التضخم المستمر في الولايات المتحدة، وأشار إلى احتمال إقرار مزيد من الزيادات.

وساهم تشديد السياسة النقدية في صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ويتوقع المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 68% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

قال جاستن لين، المحلل لدى "غلوبال إكس إي تي إفز" ، إن الذهب لا يزال شديد الحساسية لأسعار النفط وللتغير في التوقعات بشأن احتمال التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يسترشد البائعون إلى حد كبير بالعوائد الحقيقية، التي واصلت الارتفاع".

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، يوم الجمعة، إن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل تواصل الارتفاع بفعل توقعات نمو أقوى، ومخاوف بشأن الدين الحكومي، وتوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

كما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال نهاية الأسبوع، إن على صناع السياسة "عدم استبعاد أي احتمالات" بشأن أسعار الفائدة.