ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء البنوك

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بتهمة النصب على المواطنين بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك.

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام شخص -له معلومات جنائية مقيم بمركز العدوة بالمنيا- بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة والزعم بقدرته على تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم وطلب منهم إتباع بعض الخطوات على أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.

وأضافت الوزارة أنه ضُبط بحوزة المتهم 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ومشغولات ذهبية.



وتابعت بأن المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.