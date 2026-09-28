تأجيل استئناف بدر عياد على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف عمر كمال لـ27 أكتوبر

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف صانع المحتوى بدر عياد على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الطرب عمر كمال، لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت صانع المحتوى بدر عياد، في اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال، بالحبس 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة للمجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقبًا عليها وفق مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.