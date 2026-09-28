مصدر يكشف: قرار إزالة لعقار المنيا المنهار منذ 2019 و3 منازل مجاورة على أراضي الوقف

شهد حي وسط مدينة المنيا انهيار الجزء الخلفي من منزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، ما أسفر عن مصرع سيدة، فيما تبين أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام 2019، إلى جانب صدور قرارات إزالة لـ3 منازل مجاورة، مقامة على أراض تابعة للوقف.

ومن جانبه، أوضح سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الجزء الخلفي من المنزل المنهار سقط، مشيرًا إلى أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2019.

وأضاف أن العقار مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن، بينما يتكون سقفه من العروق والألواح الخشبية.

وتابع رئيس مركز ومدينة المنيا لـ«الشروق» أنه جارٍ إخلاء المنزل المجاور للعقار المنهار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، في إطار التدابير الاحترازية لمنع وقوع أي مخاطر جديدة.

ولفت إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بموقع الانهيار، لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الفحص والتعامل مع تداعيات الحادث، وسط متابعة من الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن العقارات المجاورة وضمان سلامة الأهالي.

وكشف مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن وجود 3 منازل ملاصقة للعقار المنهار مقامة على أراض تابعة للوقف، وصادر لها أيضًا قرارات إزالة.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف ومتابعة حالة العقارات المحيطة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بانهيار منزل بمنطقة وسط مدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، بقيادة الرائد عمرو فيصل رئيس مباحث قسم شرطة أول المنيا، ومعاونه النقيب ياسر عصام، لمتابعة تداعيات الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين مصرع سيدة تُدعى إيمان محمد كمال، 55 عامًا، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية والجهات المعنية من استخراج جثمانها من أسفل الأنقاض.

وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة الدكتور يوحنا سمير، بأن الفحص الظاهري لجثمان المتوفاة أظهر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر في الجمجمة، إلى جانب كسور متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة اصطدامها بجسم صلب.

وأشار التقرير، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، موضحًا أن الإصابات تتفق مع طبيعة حادث الانهيار، وفقًا لنتائج الفحص الظاهري.