 استخراج جثمان سيدة لقيت مصرعها أسفل عقار منهار بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استخراج جثمان سيدة لقيت مصرعها أسفل عقار منهار بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 12:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 12:52 ص

  تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، من استخراج جثمان سيدة لقيت مصرعها إثر انهيار منزل بشارع المطافي، بحي وسط مدينة المنيا.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع المطافي، بنطاق قسم أول المنيا، وسط المدينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المباحث إلى موقع البلاغ، برئاسة المقدم عمرو فيصل، رئيس مباحث قسم أول المنيا، كما دفعت الجهات المعنية بفرق الإنقاذ والإسعاف للتعامل مع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع سيدة جراء انهيار المنزل، وتمكنت القوات من استخراج جثمانها من أسفل الأنقاض، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها بموقع الانهيار، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب انهيار المنزل.


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