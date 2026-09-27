تامر أمين عن انتقاد عروس رقصت بالجلباب الصعيدي: كسرتوا فرحتها بدون لازمة

انتقد الإعلامي تامر أمين، الهجوم والإساءات المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن البعض أصبح يبحث عن أخطاء الآخرين وسقطاتهم لتشويههم، بدلًا من مشاركتهم لحظاتهم السعيدة ودعمهم ومساندتهم.

وأشار "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، إلى واقعة تداول فيديو لعروس وهي ترقص في حفلها مرتدية الجلباب، ومهاجمة البعض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن والدها تساءل عن الخطأ الذي ارتكبته ابنته حتى تتعرض لكل هذا التشويه، مؤكدا أن الأمر يتعلق بفرحة عمر ولم ترتكب العروس جريمة تستحق كل هذا الهجوم.

وتساءل: "إحنا ليه مش بنفرح للناس؟ ليه ما نشاركش الناس فرحتهم؟ كسرتوا فرحة العروسة بدون لازمة”، مؤكدًا أن الإنسان حتى إذا أخطأ أو فعل شيئًا، يحتاج إلى الدعم والتقويم، وليس البحث عن أمور لتشويهه وإسقاطه.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على المناسبات السعيدة، مشيرًا إلى أنه بعد نعيه المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية أمس السبت، وجد تعليقات تضمنت إساءة وسبًا وتطاولًا، متسائلًا عن سبب استمرار البعض في الإساءة حتى عند وفاة الشخص.

وتابع: “ليه السوشيال ميديا مخليانا نطلع أسوأ ما فينا؟ هل علشان كل واحد مستخبي وراء شاشته فمخلينا متجاوزين؟”، داعيًا إلى مراجعة طريقة التعامل مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خطورة الكلمة التي يكتبها الإنسان عبر مواقع التواصل، قائلًا: “هي عاملة مثل الرصاصة، لما بتطلع مش بترجع تاني وبتقتل”.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس من محافظة سوهاج، ظهرت خلاله مرتدية الجلباب الصعيدي، وهي ترقص بالعصا برفقة عريسها على أنغام المزمار والطبل البلدي.