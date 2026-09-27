سيني جونة للمواهب الناشئة يطلق بودكاست لقاء مع الخبراء

أعلن برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة التابع لمهرجان الجونة السينمائي، إطلاق بودكاست "لقاء مع الخبراء"، الذي يضم رؤى ونقاشات مستخلصة من فعاليات سيني جونة للمواهب الناشئة التي تمت خلال الدورة الثامنة من المهرجان العام الماضي، إلى جانب أبرز ما جاء في جلسات "لقاء مع الخبراء" من محتوى أصلي يهدف بشكل خاص إلى تقديم رؤى حول الأنشطة التي شارك فيها المشاركون خلال تجربتهم في سيني جونة للمواهب الناشئة.

ويحظى البرنامج بدعم مجموعة من شركاء المهرجان هم: مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر والإتاحة للمهرجان، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

سيتوفر البودكاست على منصات استماع منها أبل بودكاست، وسبوتيفاي، وأمازون ميوزيك.



وتقول حياة الجويلي، رئيسة سيني جونة للمواهب الناشئة: "في كل دورة، يستقبل البرنامج حوالي 1000 طلب من فنانين وصناع سينما شباب يأملون في المشاركة في فعاليات المهرجان. وقد أُطلق البودكاست لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج إلى ما يتجاوز فقط الذين تم اختيارهم للمشاركة العام الماضي، وإتاحة المحتوى لعدد أكبر من الأشخاص فرصة الاستفادة من ثروة المعرفة والخبرات التي يشاركها خبراؤنا".



من جانبه قال أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان : «لطالما آمنا بأن الفنانين الشباب من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحاجة إلى الأدوات التي تساعدهم على تنمية مواهبهم، وإلى شعور بالانتماء إلى مجتمع يساندهم. وكان هذا هو الدافع الرئيسي وراء تطوير سيني جونة لدعم المواهب الناشئة، ويمثل البودكاست إحدى الطرق التي نوسع من خلالها هذه التجربة لتتجاوز مدة المهرجان. فهو يمنح من لم تتح لهم فرصة الحضور العام الماضي إمكانية الاستفادة من خبرات الخبراء المشاركين معنا، كما يتيح لمن كانوا حاضرين فرصة استعادة تجربتهم في الجونة والعودة إليها».

وتتضمن الحلقات، التي يبلغ عددها 30 حلقة، لقاءات أصلية مع مخرجين وفنانين وصناع سينما عرب وعالميين، منهم: كريم الشناوي، وصدقي صخر، وسولاي غربية، وأمل جيلاطي، ولوك لينر، وأمينة خليل، ومحمد تيمور، وغيرهم.

ويقول عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: «إلى جانب الجهود الرامية إلى إتاحة تجربة سينمائية منتقاة للحضور، لطالما ركز مهرجان الجونة السينمائي على دعم نمو هذه الصناعة ككل، من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة المصممة لتيسير الحوار وتوسيع نطاق تبادل الخبرات بين المشاركين في المهرجان. وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الفنانين الصاعدين أمام الكاميرا وخلفها. وفي هذا العام، سيساعد البودكاست على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الرؤى والخبرات لتتجاوز المشاركين الذين تم اختيارهم للانضمام إلى سيني جونة لدعم المواهب الناشئة. وبدلًا من ذلك، يمكن أن يصبح أداة مستدامة يلجأ إليها الشباب كلما احتاجوا إلى استعادة تجربتهم الخاصة مع مهرجان الجونة السينمائي».

وتضم قائمة المشاركين في البودكاست، كلا من أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، ومحمد تيمور مبرمج الأفلام القصيرة، بالمهرجان، وثريا إسماعيل الرئيس التنفيذي، Mentor Arabia، وأحمد عامر كاتب ومخرج ومنتج، ومؤسس A.A. Films، وسامح علاء مخرج، نجم سيني جونة الصاعد 2025، والحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2020 عن فئة الأفلام القصيرة عن فيلم "ستاشر"، والمخرج ريم الشناوي، وأمل القلاتي مخرجة تونسية، نجمة سيني جونة الصاعدة 2025، ويمنى خطاب مخرجة الفيلم الوثائقي الطويل "50 متر"، نجمة سيني جونة الصاعدة 2025، وزينة عبد الباقي صانعة أفلام ومخرجة مصرية، وكايا غرويتش صانعة قصص متعددة الوسائط وصحفية، وعبدالله دنيور صانع أفلام ومنتج مصري، "خائنة الأعين"، وأحمد مجدي ممثل ومخرج مصري، ماغدالين ريدي مديرة، Durban FilmMart Institute، وثيو ليونيل مدير المهرجانات والمبيعات، The Party Film Sales، وأريانا كاستولدي الرئيسة السابقة لقسم مبيعات الأفلام الوثائقية، Mediawan Rights، ويانيس غاي منتج، ومؤسس Gorée Cinema وStrange Fruit Production House، وسولاي غربية مديرة البرامج، الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وجوانا (جو) دنكومب مستشارة للعلاقات السينمائية والثقافية، BFI، ومينا سامي مؤلف موسيقي مصري، وأحمد صبور مصمم صوت مصري، وريم العدل مصممة أزياء مصرية، ولوك لينر — مؤسس Luke Lehner Studios، وصدقي صخر ممثل وموسيقي، والفنانة أمينة خليل ، وطارق إبراهيم — مدير تصوير مصري، وياسر نعيم كاتب سيناريو مصري، وندى بكر مديرة شبكة الشاشات العربية البديلة (NAAS)، وياسين هاريس محرر أول في Mille World، وأحمد تَعَمَة الرئيس التنفيذي لشركة Arabia Pictures، ومحمد بسيوني شريك مؤسس وعضو منتدب في شركة طيارة، ومحمد مشيش منتج، ودانيال فيكتور مصور فوتوغرافي، وماريان خوري منتجة وصانعة أفلام، ويمنى خطاب مديرة البرامج، مؤسسة دروسوس، وأحمد نبيل مدير البرامج، Dahshur Creative Talent Market، وسامي كريتا مسؤول الاقتصاد الإبداعي، المجلس الثقافي البريطاني.