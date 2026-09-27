إصابة 6 أطفال دهستهم سيارة أمام مدرسة في مدينة نصر

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أصيب 6 أطفال بإصابات بالغة، إثر دهسهم بسيارة ملاكي أمام إحدى المدارس في مدينة نصر.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس أمام مدرسة بنطاق مدينة نصر ثالث.

وانتقلت فور إخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفرض طوق أمني بمحيط الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى مكان الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، فيما جارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمدرسة للوقوف على أسباب الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.