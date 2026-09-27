 إذاعة الجيش الإسرائيلي: 82 جنديا قتلوا في غزة بحوادث تشغيلية - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2026 10:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 82 جنديا قتلوا في غزة بحوادث تشغيلية

وكالات
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 8:41 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 8:41 م

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 82 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب نتيجة حوادث تشغيلية، من أصل 474 جندياً قُتلوا خلال القتال في القطاع.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الإذاعة، فإن القتلى جراء الحوادث التشغيلية يشكلون نحو 17% من إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أي ما يقارب جنديا واحدا من كل خمسة جنود قُتلوا خلال العمليات العسكرية في القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتشمل الحوادث التشغيلية، وفق التصنيف العسكري الإسرائيلي، حالات الوفاة الناتجة عن أخطاء أو حوادث أثناء العمليات والمهام العسكرية، وليس نتيجة اشتباك مباشر مع الفصائل الفلسطينية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك