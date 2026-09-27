الأمين العام لحزب الله: إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأحد، أن إسرائيل فشلت في "كسر المقاومة"، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر 2024.

وقال قاسم في خطاب بُثّ خلال تجمّع حضره الآلاف من مناصري حزب الله: "المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى تسعين ألف جندي وضابط إسرائيلي لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في كسر المقاومة وإنهاء وجودها"، مشدّدا على أنّها "منعت العدو من تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان"، وفق وكالة فرانس برس.

وشدّد قاسم على أن "المقاومة أوقفت مشروع العدوان"، وتابع: "نواجه إسرائيل التي تدعمها أمريكا بكل الإمكانات الاستثنائية التي لا حدّ لها".

وصرح قاسم في كلمته: "ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيتا الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر، وفي كل مكان كان فيه مقاومة في الجنوب استطعنا أن نقف بحمد الله تعالى كمقاومة فترة مهمة من الزمن، وبعد ذلك عندما يعسر المحافظة على المكان وتكون التكاليف أعلى، يتراجع الإخوة إلى أماكن أخرى ويعودون إلى صيغة الكر والفر".

ولفت إلى أن حزب الله صمد في علي الطاهر "ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى صمود لأشهر في أماكن عدة، وقال: "لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به".

واستكمل: "المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين: الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال. وهذا طبعا يحصل بمجمل العمل الذي نقوم به".

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عمليات القصف في منطقة النبطية، حيث أعلن تفجير بنى تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفع علي الطاهر الذي سيطر عليه.

وكانت حدة الأعمال العدائية في لبنان تراجعت منذ أواخر يونيو بفضل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، لكن جيش الاحتلال واصل شنّ ضربات، وتنفيذ عمليات تجريف ونسف للمنازل.