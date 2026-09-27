ترامب: المشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد خططوا لإلحاق ضرر كبير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة كانوا يخططون لإلحاق «ضرر كبير»، وذلك عقب إعلان الشرطة البريطانية توقيف 5 رجال على خلفية حادث أمني قرب القاعدة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أعلنت أن 5 رجال اعتُقلوا في منطقة ويلفورد بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، بعد تلقي بلاغ بشأن 3 مركبات مشبوهة يُعتقد أنها كانت متجهة نحو القاعدة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين اعتُقلوا أولا للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل أن يتم توقيفهم أيضا للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب البريطاني.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وإن الرجال الخمسة ما زالوا قيد الاحتجاز، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص عدد من المركبات في المنطقة.

وأعلنت السلطات البريطانية حالة «حادث كبير» في المنطقة، مع إجلاء عدد من السكان وإقامة طوق أمني، بينما شارك فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات في فحص المركبات التي عُثر عليها بالقرب من موقع الحادث.

وتكتسب قاعدة فيرفورد أهمية عسكرية بسبب استخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية، كما ارتبط اسمها خلال الأشهر الماضية بالعمليات الأمريكية المتعلقة بالحرب مع إيران.