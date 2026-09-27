الحرس الثوري يعلن السيطرة على ثاني غواصة مسيرة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن عناصرها تمكنت من السيطرة على غواصة مسيّرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي "كانت تنفذ مهمة تجسسية في مضيق هرمز".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بيان للقوات البحرية للحرس الثوري، أن هذه الغواصة المسيرة هي من نوع المركبات الذكية والمتطورة تحت السطحية وتحمل اسم "ريموس 600"، "حيث اغتنمها مقاتلو القوات البحرية للحرس الثوري، وهي الآن بين أيدي متخصصي هذه القوات من أجل استعادة واستخراج المعلومات منها".

وأكدت القوات البحرية للحرس الثوري أن "مضيق هرمز مغلق، ونحن نتعامل باقتدار ودون توقف في مواجهة التحركات الخطيرة وحركة المرور عبر المسارات غير المصرح بها في مضيق هرمز".

ولم يرد تعليق من جانب الولايات المتحدة على البيان.