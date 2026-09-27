آيزنكوت: إخفاق نتنياهو وفشل بن غفير أوصلا الأمن الداخلي لأدنى مستوياته

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• زعيم حزب "يشار" اتهم الحكومة بالتقصير في إنفاذ القانون وقال إن منظمات الجريمة تنشط في النقب الغربي

قال زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الأحد، إن "إخفاق" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"فشل" وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أوصلا الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى "أدنى مستوى تاريخي".

وجاءت تصريحات آيزنكوت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على إطلاق نار بأسلحة خفيفة ورشاشات سمعه سكان مستوطنة "جفعوت بار" في النقب الغربي، السبت.

وقال آيزنكوت إن سكان المنطقة "استيقظوا (السبت) مجددا على وقع أصوات إطلاق نار من أسلحة رشاشة"، معتبرا أن ذلك "يعيد إلى الأذهان مخاوف أحداث السابع من أكتوبر 2023، ويعد وصمة عار إضافية لحكومة نتنياهو-بن غفير".

وأضاف: "في ظل رئيس حكومة الإخفاق لنتنياهو، والوزير الفاشل (إيتمار) بن غفير، وصل الأمن الداخلي لدولة إسرائيل إلى أدنى مستوى تاريخي".

وتابع أن الحكومة بدلا من "سياسة حازمة وإنفاذ مهني للقانون على الأرض"، قدمت "وزيرا منشغلا بالشعبوية الرخيصة، والعناوين الفارغة، وترك الساحة لمصيرها، ورئيس وزراء يمنحه دعما كاملا ويتخلى عن فرض سلطة الدولة".

وأشار آيزنكوت إلى أن "الشعارات شيء، والواقع الذي تدير فيه منظمات الجريمة النقب شيء آخر"، وفق قوله.

وقال إن الحكومة الحالية تخطط لتعيين بن غفير وزيرا للدفاع حال فوزها في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن مواجهة ما وصفه بـ"حالة التسيب" تحتاج إلى أفعال، مشيرا إلى أن خطة الأمن الداخلي لحزب "يشار" تتضمن تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) لمكافحة الجريمة المنظمة برئاسة رئيس الوزراء، وتعزيز جهاز الشرطة وتطوير القدرات الاستخباراتية والتحقيقية، وتخصيص موارد لتفكيك المنظمات الإجرامية والقضاء على ظاهرة فرض الإتاوات في الجنوب.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر 2022، والتي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.