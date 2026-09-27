ترامب: نقلنا كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز الليلة الماضية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة نقلت «كميات قياسية» عبر مضيق هرمز، الليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات مقتضبة للصحفيين: «نقلنا كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز في الليلة الماضية، تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

في المقابل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز.

وقالت في بيان، نقلته وكالة «إيسنا»، إن المركبة المضبوطة عبارة عن غواصة عسكرية ذاتية التحكم، من طراز «ريموس 600»، أمريكية الصنع، وكانت تعمل في مضيق هرمز لأغراض التجسس.

وجددت إيران، الأحد، تهديداتها للسفن التي تسلك مسارًا غير المسار الذي حددته السلطات الإيرانية لعبور مضيق هرمز، محذرةً من احتمال وقوع خسائر بشرية في أطقمها، وفرض قيود على عبورها المضيق مستقبلًا.

وجاء تهديد إيران بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يرفض أحدث مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفًا إياه بأنه غير مقبول.

وقالت ما تعرف باسم «هيئة إدارة الممر الملاحي في الخليج الفارسي» في بيان، إن «تقارير وردت إليها تفيد بأن بعض المستأجرين يُجبرون السفن على الإبحار عبر مسارات غير معتمدة»، بحسب ما نقلت عنها وكالة «تسنيم» شبه الرسمية الإيرانية للأنباء.

وأوضحت الهيئة أن «هذا الإجراء لا يرفع فقط من احتمالات وقوع خسائر مادية وبشرية للسفينة ومالكها وقبطانها وطاقمها، بل قد يؤدي أيضًا إلى فرض قيود مشددة على عبور تلك السفن مستقبلًا عبر مضيق هرمز»، طبقا لما نقلت عنها وكالة «تسنيم».

وأكدت الهيئة الإيرانية «ضرورة توخي مُلّاك السفن الحذر إزاء هذه الممارسات (غير القانونية) التي يلجأ إليها بعض المستأجرين»، مشيرة إلى أنه في «حال ثبوت المخالفة، سيتم إدراج الشركات المعنية على قائمة عدم الامتثال، كما ستُفرض قيود على عبور جميع السفن التابعة لها عبر مضيق هرمز»، بحسب البيان.