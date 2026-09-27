زيلينسكي: مقتل 4 أشخاص على الأقل بأنحاء أوكرانيا إثر غارات روسية ليلا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 4 أشخاص على الأقل في أنحاء أوكرانيا، إثر غارات جوية شنتها روسيا خلال الليل، تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن زيلينسكي قوله في منشور له على منصة "إكس"، إن هناك 3 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة زابوريجيا، بينما قُتل رجل في كييف على إثر الضربات الليلية.

وأضاف أن الهجمات ضربت بنية تحتية مدنية، تشمل منشآت للطاقة ومبان سكنية، فيما لا يقل عن ثماني مناطق.

وقال زيلينسكي: "في الصباح، استهدف الروس مركزا للبيانات في كييف مرتين. وأصيب 3 أشخاص، بينهم طفلان، في الضربة الأولى"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.