أحال الدكتور وائل عبدالباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، واقعة إصابة تلميذين توأم بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي الابتدائية، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، إلى التحقيق، للوقوف على ملابساتها وتحديد أوجه المسؤولية ومدى الالتزام بضوابط الإشراف على الطلاب خلال اليوم الدراسي.

وبحسب المعلومات الأولية، توجه التلميذان في نهاية حصة اللغة الإنجليزية إلى إحدى دورات المياه المخصصة للطالبات، وأثناء محاولتهما الخروج لاحظا وجود أشخاص خارج دورة المياه، ما أثار مخاوفهما من رؤيتهما أثناء الخروج، فقررا الخروج من نافذة الحمام، قبل أن يقفزا منها، ما أسفر عن إصابتهما.

وجرى نقل التلميذين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتابع مديرية التربية والتعليم حالتهما الصحية.

وشملت قرارات الإحالة للتحقيق مدير المدرسة، وثلاثة من مسؤولي الإشراف بالدور الثاني، إلى جانب معلمة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي، للتحقق من مدى أدائهم لواجباتهم الوظيفية والالتزام بقواعد الإشراف، وتحديد ما إذا كان هناك تقصير من عدمه، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير الإشراف الكامل على الطلاب طوال اليوم الدراسي، والتعامل الفوري مع أي موقف قد يعرض سلامتهم للخطر، مع الالتزام بتأمين الفصول والممرات والسلالم ودورات المياه، وتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأكدت المديرية استمرار متابعة الحالة الصحية للتلميذين، وتقديم الرعاية اللازمة لهما، إلى جانب استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة، لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات.