ترامب: أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد بمجرد استسلام إيران وانتهاء الحرب

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، انخفاض أسعار النفط «بشكل حاد» بمجرد استسلام إيران وانتهاء الحرب.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين اليوم: «بمجرد استسلام إيران وانتهاء الحرب، وهو ما سيحدث قريبًا، سينهار سعر النفط بشكل حاد».

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية وجميع الأسعار تقريبًا انخفضت، مضيفًا أن سعر النفط حاليًا أقل مما كان عليه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بحسب قوله.

وكان سعر خام «برنت» المرجعي قد أنهى تعاملاته يوم الجمعة، منخفضًا 2.1% عند 104.32 دولار للبرميل، وسط تفاؤل باحتمال الوصول إلى اتفاق يفتح المضيق.

لكن التطورات السياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع أعادت مخاطر التصعيد إلى الواجهة، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، مقترحًا إيرانيًا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، كان يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وبحسب التقرير اليومي لأسعار البترول العالمية الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول، سجل خام القياس العالمي برنت 104.32 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92.41 دولار للبرميل.