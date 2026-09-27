فان بوميل مدرب بلجيكا يتطلع بشغف لمواجهة زيدان

يستمتع مدرب المنتخب البلجيكي مارك فان بوميل بفرصة اختبار قدراته في مواجهة زين الدين زيدان، لكنه يشعر بخيبة أمل لغياب ​كيليان مبابي عن المباراة التي ستجمع بلجيكا بفرنسا في دوري الأمم الأوروبية ‌لكرة القدم غدا الاثنين.

وحقق فان بوميل انطلاقة حالمة في أول مباراة له في قيادة منتخب بلجيكا بفوزه 2-صفر خارج أرضه على إيطاليا في مباراة المجموعة الأولى من المستوى الأول يوم الجمعة الماضي، ​وقال إنه يريد من فريقه مواصلة الأسلوب الهجومي الذي أظهره في روما.

وقال في ​مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بدأت مهمتي التدريبية يوم الاثنين الماضي بالتركيز على الشدة ⁠والرغبة في العمل.. يجب أن تظل الفكرة كما هي. بالطبع، عليك أن تأخذ جودة المنافس ​في الاعتبار، لكن هذا لا يغير أسلوب لعبنا».

وأضاف: "إذا تعرضت للهزيمة في موقف ما، فهذا ​ليس مشكلة، طالما أن الجميع يعرف ما عليه فعله".

وستكون هذه أيضا المباراة الثانية لزيدان كمدرب، بعد أن حقق في أول مباراة له مع المنتخب الفرنسي يوم الجمعة فوزا بنتيجة 1-صفر في تركيا، حيث ​تعرض الهداف مبابي للإصابة.

وقال فان بوميل "إنه لأمر مميز أن تواجه مدربا مثله.. كان لاعبا ​استثنائيا، ولعبت ضده مرة واحدة، مع برشلونة ضد ريال مدريد. إذا سُميت حركة مراوغة باسمك، فهذا يعني ‌أنك ⁠قد أبليت بلاء حسنا. كمدرب أيضا، بالطبع. إنه مدرب جيد، وهذا واضح".

وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي "أعتقد أنه من المؤسف أن مبابي لن يكون موجودا، لأنك تريد دوما أن يواجهك أفضل لاعبي كرة القدم.. لا أعرف بالضبط ما هي الإصابة التي يعاني منها، لكنني كنت ​أود أن يكون موجودا".

وعاد ​قائد المنتخب الفرنسي ⁠منذ ذلك الحين إلى ريال مدريد، الذي أعلن أنه عانى من إجهاد في الركبة اليسرى.

وعشية ظهوره الأول كمدرب لمنتخب بلجيكا، شاهد اللاعب ​الدولي الهولندي السابق فان بوميل ابنه روبن وهو يخوض مباراته ​الأولى مع ⁠منتخب هولندا ويساهم في تسجيل هدف التعادل المثير في اللحظات الأخيرة أمام ألمانيا في أمستردام يوم الخميس الماضي.

وقال فان بوميل للصحفيين "كأب، عندما ترى ابنك يخوض مباراته الأولى مع المنتخب الهولندي، ⁠فهذا ​بحد ذاته أمر مميز.

"كنا نشاهد المباراة عبر الهاتف مع ​جانب كبير من الجهاز الفني، ثم قدم تمريرة حاسمة كهذه. هذا أمر رائع. كنت أتمنى أن أكون ​في الملعب. ثم فزنا أيضا على إيطاليا. كانا يومين رائعين".