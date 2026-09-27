 إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي.. نتائج قرعة كأس مصر للسيدات لكرة السلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي.. نتائج قرعة كأس مصر للسيدات لكرة السلة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 6:25 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 6:28 م

أُجريت مراسم قرعة بطولة كأس مصر للسيدات لكرة السلة للموسم الرياضي 2026-2027، بصالة استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 11 فريقًا، وذلك بحضور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وشهدت القرعة حضور محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء محمد محرم، ومصطفى فوزي، وأحمد الشرقاوي، إلى جانب ممثلي ومندوبي الأندية المشاركة.

نتائج القرعة وإعفاء خماسي المقدمة

وتقرر إعفاء 5 أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي، والتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وهي: سبورتنج، وشباب العمال، والجزيرة، وهليوبوليس، والأهلي.

وجاءت المواجهات المرتقبة على النحو التالي:

سبورتنج × شباب العمال.

الجزيرة × الفائز من الزمالك × الصيد.

هليوبوليس × الفائز من سموحة × البنك الأهلي.

الأهلي × الفائز من مصر للتأمين × نيو جيزة.


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