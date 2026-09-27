إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالتجمع الخامس

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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور جمال عبد الناصر في منطقة التجمع الخامس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية.

بعد الحادث مباشرة، تجمع المارة من المواطنين في المنطقة، الذين هرعوا لمساعدة المصابين، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بالواقعة.

انتقلت القوات إلى المكان، وتم استدعاء سيارة إسعاف، وإخراج المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث، وتستمر السلطات في متابعة التحقيقات لضمان تقديم المساعدة اللازمة لجميع الأطراف المعنية وضمان سلامة الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.