 الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 88 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 88 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح

مصطفي سنجر
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 4:46 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 4:47 م

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، حيث استقبلت الدفعة الـ 88 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب توديع الحالات التي تماثلت للشفاء عقب استكمال رحلتها العلاجية.

و ذكر بيان الهلال الاحمر اليوم الأحد، ، انه خلال مراحل العبور، قدمت فرق الهلال الأحمر المصري الدعم النفسي للجرحى والمرضى ومرافقيهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب توفير خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال وجودهم بالمعبر.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري عملها على مدار الساعة عبر معبر رفح، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومواكبة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الأزمة، ودعما للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.

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