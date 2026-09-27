إيران تعلن اعتراض 19 سفينة حاولت عبور هرمز خلال يومين

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، اعتراض 19 سفينة حاولت العبور عبر مضيق هرمز خارج المسار الملاحي المحدد من قبل طهران خلال اليومين الماضيين.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن مصادر عسكرية، أن القوات الإيرانية اعترضت 19 سفينة حاولت المرور بعيدا عن المسار المحدد من قبل إيران خلال اليومين الأخيرين، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن السفن أو هوياتها.

ولم تورد الوكالة تفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي اتخذتها القوات الإيرانية بحق السفن.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز بنود التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، ويدعي الطرفان سيطرتهما على المضيق ويتمسكان بمواقف متباينة بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.