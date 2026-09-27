فرار قراصنة صوماليين وسط شبهات بتسهيل الشرطة هروبهم

فرّ نحو 30 شخصًا يُشتبه في أنهم قراصنة، أُوقفوا خلال عملية إنقاذ ناقلة نفط تم الاستيلاء عليها، أثناء اقتيادهم إلى السجن، وسط شبهات بأن تكون الشرطة قد ساعدتهم على الفرار، وفق ما أفادت أربعة مصادر أمنية وكالة فرانس برس الأحد.

وشهدت عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال تصاعدا ملحوظا منذ أبريل، مع تسجيل ما لا يقل عن 15 هجوما هذا العام، وهو أعلى رقم منذ العام 2013، وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفق وكالة فرانس برس.

وتم إنقاذ ناقلة النفط "سيبو 1"، المعروفة أيضا باسم "سي مول"، بعدما اعترضتها الشرطة البحرية الجمعة وأوقفت 41 شخصا يُشتبه في أنهم قراصنة، واقتيدوا إلى بلدة غاراكاد الساحلية.

واعتُبر ذلك انتصارا لسلطات ولاية بونتلاند شبه المستقلة التي تعرضت لانتقادات بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات ضد القراصنة الذين يُعتقد أنهم يحظون بحماية من المجتمع المحلي.

ومن المرجح أن يؤدي فرار 28 من القراصنة خلال نقلهم برا من غاراكاد إلى عاصمة الولاية جروي ليل الجمعة، إلى مزيد من الانتقادات.

وقالت المصادر الأمنية المحلية الأربعة لوكالة فرانس برس إن قرار نقل المشتبه بهم ليلا كان غير اعتيادي.

وأضافت المصادر أن الشاحنة التي كانت تقلهم تعرضت على الطريق لانفجار أحد إطاراتها، ليكتشف المشتبه بهم أن بابها كان غير مقفل، ما أتاح لهم الفرار.

ولم تنجح الشرطة في إعادة القبض إلا على 13 شخصا من المجموعة، بينهم شخص قُتل برصاص.