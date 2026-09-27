 ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران الأسبوع الحالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران الأسبوع الحالي

وكالات
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 7:05 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 7:05 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الحالي.

وأضاف ترامب لموقع أكسيوس: "أفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار".

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، لافتا النظر إلى أن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجانب الإيراني مستعد للتفاوض بقدر استعداده لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة.

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