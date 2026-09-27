فريق أوروبا يهزم فريق العالم ليحرز كأس ليفر للتنس للمرة السادسة

حسم ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا لقب كأس ليفر للتنس لفريق أوروبا للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، ​بفوزه في مجموعتين متتاليتين على الأمريكي لينر تيان، مما منح ‌فريقه الفوز بنتيجة 13-5 على فريق العالم في صالة (ذا أوه 2) بلندن اليوم الأحد.

ودخل فريق أوروبا بقيادة يانيك نواه، اليوم الثالث والأخير من البطولة وهو بحاجة إلى فوزين ​لاستعادة الكأس.

وكانت مباريات يوم الأحد تساوي ثلاث نقاط لكل منها، إذ ​يتوج باللقب أول فريق يصل إلى 13 نقطة. وكانت الانتصارات ⁠في المباريات تساوي نقطة واحدة يوم الجمعة ونقطتين يوم السبت.

وافتتح الإيطالي فلافيو ​كوبولي، وصيف بطولة فرنسا المفتوحة، اليوم الأخير من المنافسات إلى جانب التشيكي ياكوب ​مينشيك، ليقرب فريق أوروبا خطوة واحدة من اللقب بعد فوزه بنتيجة 7-5 و6-3 على ثنائي فريق العالم تيلور فريتز وأليكس دي مينو، مما وسع الفارق في النتيجة إلى ​10-5.

بعد ذلك، خطف زفيريف، بطل فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، الأضواء في مواجهته ​أمام تيان، إذ فاز الألماني 7-6 و6-3 ليحسم اللقب لصالح فريق أوروبا.

ومثّل هذا الفوز المرة ‌الرابعة ⁠التي يساهم فيها زفيريف في حسم كأس ليفر لصالح فريق أوروبا. كما أحرز النقاط الحاسمة في شيكاجو عام 2018 وجنيف عام 2019، وفي بوسطن عام 2021 عندما فاز في منافسات الزوجي إلى جانب الروسي أندريه روبليف.

وكان نجم ​هوليوود ليوناردو دي ​كابريو وأسطورة التنس ⁠السويسري روجر فيدرر، الشريك المؤسس والمالك المشارك لكأس ليفر، من بين الحاضرين في صالة (ذا أوه 2) المكتظة بالجماهير.

ويتألف فريق ​العالم من لاعبين من قارات خارج أوروبا. وتهدف هذه ​البطولة السنوية، ⁠التي انطلقت في عام 2017، إلى أن تكون معادلا في التنس لبطولة كأس رايدر في الجولف.

وقد رفع فريق أوروبا الكأس في أعوام 2017 و2018 و2019 و2021 ⁠و2024 ​قبل أن يضيف لقب هذا العام، بينما ​فاز فريق العالم باللقب في أعوام 2022 و2023 و2025.

وستقام نسخة عام 2027، التي ستشهد النسخة العاشرة ​من البطولة، في ملعب (إنتويت دوم) في إنجلوود، بولاية كاليفورنيا.