 ضبط قائد سيارة بتهمة دهس طفلة أمام مدرسة والتسبب في وفاتها بعين شمس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط قائد سيارة بتهمة دهس طفلة أمام مدرسة والتسبب في وفاتها بعين شمس

مصطفى راضي
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 7:59 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة، تسبب في وفاة طفلة أثناء عبورها الطريق أمام مدرسة في عين شمس.

وكانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بقيام سيارة نقل بدهس طفلة بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان بالمنطقة، كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ عليها، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم شرطة عين شمس، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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