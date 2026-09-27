 تجديد حبس شاعر غنائي 15 يوما بتهمة حيازة كوكايين وآيس بالتجمع - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2026 8:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

تجديد حبس شاعر غنائي 15 يوما بتهمة حيازة كوكايين وآيس بالتجمع

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 7:52 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 7:52 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، حبس الشاعر الغنائي "و.ا"، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة "كوكايين - آيس" داخل مسكنه بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة "الكوكايين - الآيس".

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة "و. ا" كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الكوكايين والآيس بقصد الاتجار.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك