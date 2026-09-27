مينا مسعود يواصل حضوره فى السينما العالمية بتجسيد النبى دانيال

«دانيال وأتون النار» يحتل المركز السادس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر.. و«الشر المقيم» يتصدر القائمة



يواصل الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، حضوره بالسينما العالمية، من خلال بطولة «دانيال وأتون النار ــ Daniel and the Fiery Furnace»، والذى يجسد فيه شخصية (النبى دانيال) خلال فترة السبى البابلى؛ حيث تغزو جيوش بابل مدينة القدس وتأخذ اليهود أسرى، ثم بعد ذلك ينال دانيال وأصدقاؤه مكانة جيدة عند الملك نبوخذ نصر، وبعد فترة تنقلب الأوضاع بعدما يصدر الملك مرسومًا يطلب فيه السجود والعبادة المطلقة لتمثاله، ومن يرفض تنفيذ الأوامر يحكم عليه بالموت، ويُلقى دانيال وأصدقائه فى أتون من النار المتقدة كعقاب لهم على إصرارهم.

الفيلم الذى يشارك مينا مسعود فى إنتاجه، بدأ عرضه فى أمريكا يوم 18 سبتمبر الجارى، وحقق فى أول أسبوع من عرضه 4 ملايين و689 ألف دولار، ليحتل بذلك المركز السادس فى سباق إيرادات السينما العالمية خلال الأسبوع الـ38 من العام الجارى.

الفيلم من تأليف وإخراج دانيال كومان، وماثيو كومان، ويشارك فى بطولته إلى جانب مينا مسعود، كل من إيليا ألكسندر، وروبرتو زينكا، وصوفيا ديكارو، وسانجاى ميدا، وآدم الهراوى، وزكى على.

وكان آخر أفلام مينا مسعود بالسينما العالمية الفيلم الرومانسى «ليتك هنا ــ Wish You Were Here»، والذى انطلق عرضه فى 17 يناير عام 2025 فى نطاق محدود، ثم باشر عرضه من خلال المنصات الرقمية فى مطلع فبراير من نفس العام، وشاركه فى بطولته إيزابيل فورمان، وهو من تأليف جوليا ستايلز، ورينيه كارلينو، وإخراج جوليا ستايلز.

كما عرض له أيضا فى عام 2025، أول أفلامه بالسينما المصرية «فى عز الضهر»، وحقق إيرادات وصلت لـ5 ملايين و700 ألف جنيه. وشاركه فى بطولة العمل كل من شيرين رضا، ومحمود البزاوى، وجميلة عوض، وبيومى فؤاد، وإيمان العاصى، وهو من تأليف كريم قاسم سرور، وإخراج مرقس عادل.

ويعد أشهر أعمال مينا مسعود فى السينما العالمية، فيلم «علاء الدين»، الذى عرض عام 2019، وشارك فى بطولته إلى جانب النجم العالمى ويل سميث، بالإضافة إلى ناعومى سكوت، وتجاوزت إيرادات الفيلم المليار دولار.

على جانب آخر انتعشت إيرادات السينما العالمية خلال الأسبوع الـ38 من العام الجارى، بنسبة وصلت إلى 35.8%، باستقبال 4 أفلام جديدة فى مقدمتهم «الشر المقيم»، إلى جانب استمرار عرض أكثر فيلم بالعام تحقيقًا للإيرادات.

واستحوذ فيلم الرعب والبقاء «الشر المقيم ــ Resident Evil»، على قمة إيرادات السينما العالمية خلال الأسبوع الماضى، فى أول أسبوع من طرحه، محققا 60 مليون دولار و152 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 108 ملايين دولار و452 ألفا.

الفيلم من تأليف زاك كريجر، وشاى هاتن، وإخراج زاك كريجر، وبطولة أوستن أبرامز، وبول والتر هوزر، وزاك شيرى، وكالى ريس، وجوهنو ويلسون.

وتراجع إلى المركز الثانى، الجزء الثانى من فيلم الكوميديا والرومانسية والفانتازيا «السحر العملى ــ Practical Magic»، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 12 مليون دولار و158 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 76 مليون دولار و835 ألفا.

الفيلم من تأليف أكيفا جولدسمان، وأليس هوفمان، وجورجيا بريتشيت، وإخراج سوزان بيير، وبطولة نيكول كيدمان، وساندرا بولوك، ولى بيس، وجوى كينج، ومايسى ويليامز، وديان ويست، وستوكارد تشانينج، وزولو ماريدونا، وليز كينجزمان، وسولى ماكليود، ودانيال إيجان، وجون بوليفكا، وآر. إيه. دونيلى.

كما تراجع إلى المركز الثالث، أحدث إنتاجات سلسة أفلام البطل الخارق «سبايدر مان»، والذى يحمل اسم «سبايدر مان: يوم جديد تمامًا ــ SpiderMan: Brand New Day»، فى ثامن أسبوع من طرحه، محققا 6 ملايين دولار و415 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليارى دولار و478 مليونًا و417 ألفا.

وأصبح الفيلم أكثر أفلام 2026 تحقيقًا للإيرادات، ووصل الفيلم إلى المركز الثالث بأعلى الأفلام فى التاريخ تحقيقًا للإيرادات فى التاريخ، بعد «أفاتار ــ Avatar»، و«المنتقمون: نهاية اللعبة ــ Avengers: Endgame».

الفيلم إخراج ديستين دانيال كريتون، وبطولة توم هولاند، وجون بيرنثال، وزندايا، وسادى سينك، ومارك رافالو، ومايكل ماندو.

وتراجع أيضا فيلم المغامرة المستوحى من الميثولوجيا الإغريقية «الأوديسة ــ The Odyssey»، والذى يعد ثانى أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات فى 2026، إلى المركز الرابع، فى عاشر أسبوع من طرحه، محققًا 4 ملايين دولار و953 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليار دولار و723 مليونًا و918 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة مات ديمون، وآن هاثاواى، وتوم هولاند، وروبرت باتينسون، وتشارليز ثيرون، وجون بيرنثال، وزندايا، وميا جوث، وإليوت بيج، ولوبيتا نيونجو، وبينى صفدى، وسامانثا مورتون، وجون ليجويزامو، وإلياس جابل، وكوزمو جارفيس، وجوش ستيوارت، وكورى هوكينز، وهيمش باتل، وبيل إروين.

واستقر فيلم الرسوم المتحركة «كويوت ضد أكمى ــ Coyote vs. Acme»، بالمركز الخامس، فى رابع أسبوع من طرحه، محققا 4 ملايين دولار و410 آلاف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 80 مليون دولار و428 ألفا.

الفيلم إخراج دايف جرين، وقام بأداء الأصوات كل من ويل فورت، ولانا كوندور، وجون سينا، وبى. جيه. بيرن، ونانسى لاينهان تشارلز، ودوج مونتويا، وكيلسى ليوش مونتويا، وبينى تايلور، وهايز هارجروف، وكريستين كاى بيرج، وجيف بيرجمان.

وتمكن فيلم الرسوم المتحركة «المتحولون ــ The Transformers»، من التواجد فى المركز السابع، بأول أسبوع من طرحه، احتفاءً بذكرى عرضه الـ40، محققا 3 ملايين دولار و103 آلاف عالميا.

الفيلم من تأليف رون فريدمان، وهنرى أورنشتاين، وإخراج نيلسون شين، وقام بأداء الأصوات كل من نورمان ألدن، وجاك أنجل، ومايكل بيل، وجريج بيرجر، وسوزان بلو، وآرثر بورغارت، وكورى بيرتون، وروجر سى. كارميل.

وتراجع إلى المركز الثامن فيلم الكوميديا والأكشن «العداء ــ Runner»، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 3 ملايين دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 12 مليون دولار و971 ألفا.

الفيلم من تأليف مايلز هوبلى، وإخراج سكوت وو، وبطولة آلان ريتشسون، وأوين ويلسون، وليلى جورج، ورودريجو سانتورو، وكيت بوكس، وبيتا سيرجيانت، وجوران دى كليوت، وجيرالدين هيكويل، وسالومى تشاندلر، وجاكوب هوهوا، وسيسيلياتوسانت، وتوماس لاركين.

واستطاع فيلم الأكشن والجريمة «الحمل ــ The Weight»، أن يتواجد فى المركز التاسع، بأول أسبوع من طرحه، محققًا مليونى دولار و301 ألف عالميًا.

الفيلم من تأليف شيلبى جاينز، وليو شيرمان، وماثيو شابمان، وإخراج بادرياك ماكينلى، وبطولة إيثان هوك، وراسل كرو، وجوليا جونز، وأوستين أماليو، وآفى ناش، ولوكاس لينجارد تونسين، وسام هزلدين، وجورج بورجيس، وأليك نيومان، وبن بلونكيت رينولدز، وجيفرى لى هولمان، وبيتر لويس بريستون.

وتذيل القائمة فيلم الرعب «بادى ــ Buddy»، فى رابع أسبوع من طرحه، محققًا مليون دولار و951 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 24 مليون دولار و855 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج كاسبر كيلى، وبطولة ديلانى كوين، وبينى تايلور، وإريك باوزا، وباتون أوزوالت، وكيجان مايكل كاى، ولوك سبيكمان.