البرهان يرفض الشروط الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان

قال رئيس مجلس السيادة في السودان قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، أن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة، أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط خارجي.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن البرهان قوله: "كلامنا اللي قلناه ما بنتراجع عنه: لا دايرين تأشيرة لدولة، ولا دايرين يجدوا لنا الإذن"، مؤكدا أن السودان لن يرضخ للضغوط الخارجية.

وكان البرهان يعتزم قيادة وفد بلاده إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة في المناقشة العامة في 24 سبتمبر، إلا أن الولايات المتحدة رفضت منحه تأشيرة دخول.

وناشدت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التدخل، مؤكدةً أن البلاد استوفت الشروط اللازمة لمشاركة وفدها في الدورة، وفق شبكة العربية.

وفي نهاية المطاف، ترأس وزير الخارجية محيي الدين سالم الوفد السوداني في نيويورك. وبحسب وكالة "رويترز"، اشترطت واشنطن منح البرهان تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبوله وقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 90 يوما، والذي اقترحته الولايات المتحدة.

وقدّم الخطة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، مسعد بولس، ورفض البرهان هذا الشرط.

وبحسب البرهان، لا يزال هدف القوات الحكومية هو هزيمة حركة المتمردين، قوات "الدعم السريع"، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمليات العسكرية ضد هذه الجماعة.