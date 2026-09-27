لاعب كونيا سبور: صلاح ساهم في زيادة الإقبال الجماهيري على الدوري التركي

كشف مليح إبراهيم أوغلو، لاعب كونيا سبور التركي، عن كواليس تجربته الأولى في مواجهة محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، خلال منافسات الدوري التركي الممتاز، مشيرًا إلى التأثير الكبير الذي أحدثه النجم المصري على البطولة منذ انضمامه إليها.

وقال إبراهيم أوغلو، المولود في النمسا، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، إنه سبق أن تابع محمد صلاح عبر شاشات التلفزيون، لكنه شعر بسعادة كبيرة بعد خوض مباراة أمامه للمرة الأولى.

وأوضح لاعب كونيا سبور: «لم أكن أعرفه إلا من خلال التلفزيون من قبل، وكان شعورًا رائعًا حقًا أن أكون على أرض الملعب أمامه».

وأضاف: «هذا الموسم، انضم العديد من النجوم الكبار إلى الدوري التركي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن بفضل صلاح، أصبح المزيد من المشجعين يتجهون إلى الملاعب وإلى المدينة».

وشارك إبراهيم أوغلو أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور، وخاض المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وحسم كونيا سبور المباراة لصالحه بهدف دون رد على حساب طرابزون سبور، ليحقق الفريق صاحب الأرض انتصاره الوحيد خلال سلسلة من 6 مباريات في الدوري التركي، وفقًا لما ذكره الموقع التركي.

ولم يتوقف اهتمام لاعبي كونيا سبور عند مواجهة صلاح داخل الملعب، حيث دخلوا في منافسة فيما بينهم عقب المباراة من أجل الحصول على قميص النجم المصري، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها منذ انتقاله إلى طرابزون سبور.

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري التركي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي متواصل منذ وصوله إلى النادي.