مئات المستوطنين يقتحمون مقامات إسلامية شمالي مدينة سلفيت بالضفة الغربية

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اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الأحد، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أداء طقوسهم التلمودية في مقاماتها الإسلامية، في اعتداء جديد يستهدف المعالم الدينية والحضارية في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت مبكر، وأغلقت المحال التجارية، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمقامات الإسلامية فيها، وفق وكالة سند.

واقتحم مئات المستوطنين البلدة لاحقا، مستقلين مركبات وحافلات تحرسها دوريات الاحتلال، وتوجهوا إلى المقامات الإسلامية.

وتضم كفل حارس ثلاثة مقامات إسلامية تمثل معالم دينية وحضارية بارزة في المنطقة، وتتعرض لاقتحامات واعتداءات متكررة من جانب المستوطنين، تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد فيها.

وتترافق هذه الاقتحامات عادةً مع أعمال اعتداء على الأهالي، شملت تحطيم منازل وتدنيس شواهد القبور في المقبرة الإسلامية وخط شعارات عنصرية.