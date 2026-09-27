 مدافع طرابزون: صلاح لاعب كبير للغاية وهذا سر احتفالي معه - بوابة الشروق
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مدافع طرابزون: صلاح لاعب كبير للغاية وهذا سر احتفالي معه

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 6:17 م

تحدث النيجيري تشيبويكي نواي، مدافع نادي طرابزون سبور التركي، عن احتفاله الشهير مع محمد صلاح، نجم الفريق، مشيداً بشخصية المهاجم المصري خارج أرضية الملعب.

واشتهر مدافع نادي طرابزون سبور ومنتخب نيجيريا، شيبويكي نوايو، بالاحتفال الشهير الذي يقوم فيه بتلميع حذاء محمد صلاح بعد تسجيله للأهداف في الدوري التركي.

وقال تشيبويكي نواي في تصريحات نقلتها «فيستوس دادا»: «صلاح لاعب كبير للغاية، لكنه متواضع وودود للغاية؛ فهو لا يمانع الحديث مع الجميع، بل يرغب دائماً في التحدث مع الكل.. إنه يتمتع بتواضع شديد، وهذا أمر يعجبني حقاً فيه».

وأوضح: «أعتقد أن الاحتفال بمسح حذاء زملائي هو احتفالي المميز، وقد جلبته معي إلى المنتخب أيضاً؛ فأي شخص يسجل هدفاً، أقوم بتنظيف حذائه».

وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء، أشكر الله على كل شيء، أشكر الله على حياتي وعلى هذه الرحلة حتى الآن، أشعر بسعادة غامرة لوجودي هنا ولتقديم ما لدي من أجل بلدي.. أنا سعيد للغاية».

وأتم: «أقول دائماً إن كل ما أقوم به هو بفضل نعمة الله؛ فبدون نعمته لا أستطيع فعل شيء.. أشعر بسعادة وراحة كبيرتين باللعب لفريق طرابزون، أؤمن بأنه نادٍ كبير جداً في تركيا، وربما على مستوى العالم أيضاً».


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