الشرطة البريطانية: اعتقال 5 أشخاص بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية

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أعلنت الشرطة البريطانية توقيف خمسة أشخاص على خلفية «الحادثة الكبيرة» في قرية وِيلفورد قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستضيف قوات من سلاح الجو الأمريكي.

يأتي ذلك في أعقاب اعتقال عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات. وقد كُلفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بإجراء تحقيق في الحادث.

وصرحت وزيرة الداخلية شبانة محمود، بأن فرق الطوارئ التي تتعامل مع الحادث تعتقد أن الوضع أصبح الآن «تحت السيطرة».

وذكرت الشرطة أنه تم نقل سكان عدد من المنازل في المنطقة إلى مركز ترفيهي قريب، وذلك وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأضافت أن فريقًا متخصصًا من الجيش البريطاني في التعامل مع الذخائر والمتفجرات يفحص عددًا من المركبات، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنطقة.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأنه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بيرنهام، على المستجدات المرتبطة بالحادث.

وأضاف: «نُعرب عن امتناننا لفرق الطوارئ التي تحركت بسرعة لتوقيف عدد من المشتبه بهم واتخاذ تدابير تضمن سلامة المجتمع».

واعتبر أنه «ليس من الملائم الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الراهن، نظرًا لأن التحقيقات لا تزال جارية».

وصرحت شرطة غلوسترشاير، قائلة: «يجري حاليًا إخلاء عدد من العقارات في منطقة ويلفورد عقب إعلان حالة حادث كبير».

وذكرت الشرطة: «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا، وننفذ الخطط المُعدّة مسبقًا والتي خضعت لتدريبات مكثفة».

وتُستخدم قاعدة فيرفورد في نشر قاذفات أمريكية منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.