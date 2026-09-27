التشيك تتوج بلقب كأس بيلي جين كينج للمرة الـ12

توجت التشيك بلقب كأس بيلي جين كينج للتنس، بعدما تغلبت على أوكرانيا 2 / صفر في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وحسمت ليندا نوسكوفا، المصنفة السادسة عالميًا، اللقب للتشيك بعدما تغلبت على الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة 6 / 3 و7 / 6، وذلك بعد فوز مواطنتها كارولينا موتشوفا، المصنفة الثامنة على أنيلينا كالينينا، المصنفة 47 عالميًا، 6 / 2 و6 / 3.

وأحرزت التشيك لقبها الثاني عشر في البطولة، التي كانت تعرف سابقًا باسم كأس الاتحاد، والأول منذ عام 2018، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب خلف الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي برصيد 18 لقبًا.

وأصبحت باربورا ستريتسوفا، قائدة المنتخب التشيكي، رابع لاعبة تتوج بالبطولة كلاعبة وقائدة، لتنضم إلى مارجريت كورت وكريس إيفرت وبطلة المسابقة بيلي جين كينج.

وكانت ستريتسوفا أحرزت ثلاثة ألقاب مع التشيك كلاعبة قبل توليها قيادة الفريق هذا العام.

وواصلت التشيك مشوارها المثالي في البطولة بعدما تغلبت على بريطانيا في دور الثمانية وإسبانيا في الدور قبل النهائي، دون الحاجة إلى مشاركة كاترينا سينياكوفا، المصنفة الأولى عالميًا في منافسات الزوجي.

وكانت نوسكوفا تغلبت على موتشوفا في نهائي ويمبلدون هذا العام، لتحصد أول ألقابها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وبلغت أوكرانيا النهائي للمرة الأولى في تاريخها بعدما أطاحت بإيطاليا، حاملة اللقب في النسختين الماضيتين، من الدور قبل النهائي، لكنها افتقدت في النهائي جهود مارتا كوستيوك، المصنفة العاشرة عالميًا، بسبب إصابة في معصم اليد اليمنى.