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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يعكس واقع العالم في 2026

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 4:13 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 4:13 م

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الإصلاح الأكبر للأمم المتحدة يكمن في إصلاح مجلس الأمن، باعتباره ركيزة أساسية لعمل المنظمة في مجالي السلم والأمن.

وأوضح دوجاريك، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس الأمن يجب أن يعكس واقع العالم في عام 2026، مشيرًا إلى أن الأمين العام صرّح بأن عدم وجود أي دولة أفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مقبول.

وأكد دوجاريك، أن الأمم المتحدة ستواصل الدفع باتجاه إصلاح مجلس الأمن، موضحًا أن تحقيق هذا الإصلاح يتطلب تحركًا من جانب الدول الأعضاء.

وبشأن عملية اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، قال دوجاريك إن عملية الاختيار تجري حاليًا، وإنه لا يمكن معرفة هوية الشخص الذي سيشغل المنصب بعد، موضحًا أنّ مجلس الأمن سيعقد جولة أخرى من التصويت الاستطلاعي خلال الأسبوع المقبل.

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